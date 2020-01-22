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В Днепре мужчина взорвал на балконе мешок с петардами и остался без руки (фото)
В городе Днепр выяснили причину мощного взрыва вечером 21 января в многоэтажке по улице Софьи Ковалевской. Эпицентр взрыва находился на балконе второго этажа, а мощность была такой, что ударной волной вынесло стекла в соседних квартирах.
По одной из версий, взорваться мог баллон с газом, но этот вариант выглядел маловероятным. Тайну открыл хозяин квартиры. 32-летний мужчина по каким-то причинам решил проигнорировать элементарные правила безопасности при развлечении с петардами. Опасные «игрушки» были подожжены сразу все скопом, а учитывая, что происходило все в замкнутом пространстве балкона «хрущевки», то не могло обойтись без разрушений и травм.
Сильнее всех поплатился сам легкомысленный житель Днепра. Любителю взрывать петарды повредило руку по локоть, и конечность пришлось ампутировать. 18-летняя девушка, находившаяся поблизости от места взрыва (в комнате, смежной с балконом), сейчас в тяжелом состоянии. У пострадавшей открытая травма черепа и повреждение мозга.
Напомним, в новогоднюю ночь жертвами опасной пиротехники стали пять человек, в том числе подросток.
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