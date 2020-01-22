24.21 / 24.47 26.74 / 27.15
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре мужчина взорвал на балконе мешок с петардами и остался без руки (фото)

17:27 22 января 2020 270
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Днепр выяснили причину мощного взрыва вечером 21 января в многоэтажке по улице Софьи Ковалевской. Эпицентр взрыва находился на балконе второго этажа, а мощность была такой, что ударной волной вынесло стекла в соседних квартирах.

взрыв

По одной из версий, взорваться мог баллон с газом, но этот вариант выглядел маловероятным. Тайну открыл хозяин квартиры. 32-летний мужчина по каким-то причинам решил проигнорировать элементарные правила безопасности при развлечении с петардами. Опасные «игрушки» были подожжены сразу все скопом, а учитывая, что происходило все в замкнутом пространстве балкона «хрущевки», то не могло обойтись без разрушений и травм.

взрыв

взрыв

Сильнее всех поплатился сам легкомысленный житель Днепра. Любителю взрывать петарды повредило руку по локоть, и конечность пришлось ампутировать. 18-летняя девушка, находившаяся поблизости от места взрыва (в комнате, смежной с балконом), сейчас в тяжелом состоянии. У пострадавшей открытая травма черепа и повреждение мозга.

Напомним, в новогоднюю ночь жертвами опасной пиротехники стали пять человек, в том числе подросток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

Гороскоп

Кто получит неожиданный выигрыш: гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер