Здоровье и медицина

Помогут мыло, салфетки и свежий воздух: Супрун рассказала, как защититься от коронавируса

Пока в Китае ищут способы защититься от вспышки коронавируса, врачи учат, как не пропустить симптомы заболевания. Для украинцев бывшая глава Минздрава Уляна Супрун составила список правил, как можно уберечься от опасного вируса. Помогут гигиена рук и лица и ограничение контактов с заболевшими.

По словам Супрун, в зону риска по коронавирусу попадают люди со слабым иммунитетом. Специалисты пришли к выводу, что на вероятность летального исхода влияет возраст (большинство умерших — пожилые), а также хронические болезни (цирроз печени, гипертония, сахарный диабет, болезнь Паркинсона).

Для профилактики заражения правила те же, что и для всех вирусных заболеваний: чаще мыть руки с мылом, не касаться грязными руками глаз, носа, рта, избегать контактов с заболевшими.

Учитывая особенности нового вируса и способы его передачи, к общим рекомендациям добавились специфические. Вирус распространяется животными (носителем могут быть пальмовые циветы, летучие мыши, пресмыкающиеся), потому людям возле опасной зоны важно избегать рынков, где продается мясо, продукты животноводства, живые животные и птица.

Вирус вызывает пневмонию и проявляется как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. При появлении симптомов важно остаться дома, чтобы не разносить инфекцию, а в период болезни проветривать помещение, дезинфицировать поверхности в доме, прикрываться салфетками во время кашля и чихания, а затем тщательно мыть руки.

Напомним, в Китае в двух городах объявлен карантин. Самые жесткие ограничения введены в городе Ухань. Кроме Китая, вирус обнаружен и подтвержден в США, Таиланде, Южной Корее, Тайване, Японии.

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