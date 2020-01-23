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Свитолина с боем вышла в третий круг Australian Open (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, преодолела второй круг Australian Open — одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 71 млн долларов.
Наша соотечественница встречалась с американкой Лорен Дэвис (62-я), с которой ранее пересекалась четыре раза на официальных турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и во всех случаях побеждала.
Сильнее оказалась Элина и на этот раз. Наша соотечественница легко выиграла первый сет, а вот во втором пришлось понервничать. Американке удалось сделать счет 5:3 в свою пользу, при этом подавая «на сет», но Свитолина смогла сравнять счет, а потом взять партию и матч — 6:2, 7:6 (6) в пользу одесситки.
«She does the business.»@ElinaSvitolina def. Lauren Davis 6−2 7−6(6) to progress to the third round at #AO2020.#AusOpen pic.twitter.com/LzvQf0oT2Q— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020
«С Лорен всегда играть очень трудно, она все время возвращает еще один мяч на твою сторону, нужно много работать ногами, чтобы адаптироваться к ей плоским ударам. Я довольна, что смогла выиграть в двух сетах. Теперь мы все можем идти спать», — отметила после игры Элина.
Примечательно, что на матче у украинки, кроме бойфренда Гаэля Монфиса, примчавшегося после своего победного матча против Иво Карловича, была еще одна персональная болельщица из Японии. У фанатки был билет не на ту арену, на которой проходил поединок Свитолиной с Дэвис, и она обратилась к теннисистке через одну из социальных сетей. Каково же было ее удивление, когда Элина откликнулась и предложила японке свой билет, при этом написав: «Мне нужна твоя поддержка!» Болельщица была вне себя от радости. «Элина сделала мой день. Я поддержу ее всем, чем смогу», — отреагировала она. Как видим, японка оказалась фартовой для первой ракетки Украины.
Добавим, что в следующем круге Свитолина, оставшаяся единственной представительницей Украины на турнире в одиночном разряде (следом за Лесей Цуренко и Даяной Ястремской также прекратили борьбу Катерина Бондаренко и Катерина Козлова), сыграет с бывшей первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой (32-я), которая обыграла австралийку Айлу Томлянович (52-я) — 6:3, 3:6, 6:3.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина стартовала с непростой победы над британкой Кэти Бултер на Australian Open.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.