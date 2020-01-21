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Свитолина одержала тяжелую победу в первом круге Australian Open (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, которая занимает пятое место в мировом женском рейтинге, начала выступление на Australian Open — одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с призовым фондом 71 млн долларов.
Соперницей нашей соотечественницы по первому кругу была британка Кэти Бултер (315-я). Несмотря на существенную разницу в мировой классификации, матч получился непростым для украинки. В первом сете лишь благодаря взятой подаче соперницы в десятом гейме Элине удалось склонить чашу весов в свою пользу. Во второй партии Свитолина сначала проигрывала 0:2, затем вела 5:2, но позволила сопернице сравнять счет. Впрочем, в решающий момент Свитолина смогла собраться с силами и вырвать победу — в итоге 6:4, 7:5 в пользу нашей соотечественницы.
После матча Свитолина, увидев на трибунах украинский флаг, подошла и сделала селфи с нашими болельщиками.
Svitolina Selfie Skills#AO2020 | #AusOpen | @ElinaSvitolina pic.twitter.com/QaemTQCvI6— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020
За выход во второй круг украинка, которая на двух последних Australian Open доходила до четвертьфинала, заработала 128 тысяч долларов призовых и теперь сыграет с американкой Лорен Дэвис (62-я), обыгравшей в своем поединке Лейлу Энни Фернандес из Канады (207-я) — 6:4, 6:2.
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