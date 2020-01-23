Звезда сериала "Школа" восхитила фото в купальнике под водопадом

Шоу-бизнес

Популярная украинская актриса, звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о романах на съемочной площадке, восхитила сеть фото в купальнике.

Отдыхает девушка на Бали. «Спасибо, мои дорогие братики за такую возможность! Бесконечно счастлива и благодарна», — написала она несколько дней назад.

Если верить Instagram Лизы, то актриса уже успела «подгореть» на солнышке и освежиться под водопадом. Именно фото на фоне водопада восхитило поклонников молодой актрисы.

«Красивый такой водопад, и ты красивая, кучеряхи у тебя прикольные!», «Приятно смотреть на тебя», «Шикарная, просто пушка», «Просто невероятная», — пишут поклонники Василенко.

Кстати, ранее Лиза рассказывала, что ее бывший парень издевался над ней, подчеркивал, что она некрасивая, и «должна быть ему благодарна за то, что не бьет».

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