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- 15:29 Звезда сериала "Школа" восхитила фото в купальнике под водопадом
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Звезда сериала "Школа" восхитила фото в купальнике под водопадом
Популярная украинская актриса, звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о романах на съемочной площадке, восхитила сеть фото в купальнике.
Отдыхает девушка на Бали. «Спасибо, мои дорогие братики за такую возможность! Бесконечно счастлива и благодарна», — написала она несколько дней назад.
Если верить Instagram Лизы, то актриса уже успела «подгореть» на солнышке и освежиться под водопадом. Именно фото на фоне водопада восхитило поклонников молодой актрисы.
«Красивый такой водопад, и ты красивая, кучеряхи у тебя прикольные!», «Приятно смотреть на тебя», «Шикарная, просто пушка», «Просто невероятная», — пишут поклонники Василенко.
Кстати, ранее Лиза рассказывала, что ее бывший парень издевался над ней, подчеркивал, что она некрасивая, и «должна быть ему благодарна за то, что не бьет».
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