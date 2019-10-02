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Душил и принуждал к сексу: звезда сериала «Школа» рассказала об издевательствах бойфренда
Звезда молодежного сериала «Школа», Лиза Василенко, дала откровенное интервью, в котором рассказала об издевательствах бойфренда, которые она терпела несколько лет назад. Об этом пишет Cosmopolitan.
Сообщается, что Лиза познакомилась с парнем на школьном выпускном и сразу влюбилась, хотя он был старше на три года. Сначала все было, как в сказке, но вскоре все изменилось.
«Он говорил, что я некрасивая, противная, мразь. А однажды даже сказал, что я должна быть ему благодарна за то, что он меня не бьет. Тогда я воспринимала все это, как должное. Этот парень был моим миром», — рассказывает юная актриса.
Оскорблениями молодой человек не ограничился и вскоре начал применять к Лизе физическую силу
«Он душил, принуждал меня к сексу. Если я не хотела, боялась, не могла — это были избиения и удушения… Было очень страшно, я набрала маму и орала в телефон, чтобы она меня спасла. И меня забрали оттуда», — делится откроенным девушка.
Случайная встреча с тираном в городе закончилась для Василенко травмами: «Он ударил меня о бетонную стену, и я потеряла сознание. Когда очнулась, увидела кровь, у меня все болело, было очень страшно. Он сломал мне нос».
После этого ужасного случая Лиза обратилась в полицию, но парень так и не понес наказания. К счастью, пути актрисы больше не пересекаются с негодяем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елизавета Василенко стала известной благодаря сериалу «Школа», в котором она сыграла Лолу. Актриса в сети радует поклонников пикантными фото. Ранее она опубликовала соблазнительные фото в бикини.
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