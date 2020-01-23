Захотелось положительных эмоций: купающийся в снегу слон попал на видео

Мир

В российском Екатеринбурге горожане были немало удивлены, увидев на зимней улице живого слона, который к тому же получал искреннее удовольствие от купания в снегу. Видео попало в сеть и вызвало много вопросов. В частности, зоозащитники обеспокоились, не оказалось ли животное и в самом деле на улице, например, сбежав из зверинца. Напомним, в Киеве минувшей осенью устроили настоящую спецоперацию ради поимки дикого лося.

В местном цирке поспешили успокоить, мол, их заведение устроено так, что погрузка животных происходит за его территорией, а слоних готовили к путешествию.

«При выходе за пределы здания слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей. Рании осталась стоять около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега! Слоны, конечно же, не реквизит — у них свой характер, свои манеры, эмоции, и они, безусловно, очень умны. Они захотели получить эмоций перед длительным переездом — они их получили и, конечно же, неожиданно доставили много радости жителям Екатеринбурга!», — заявили в администрации.

Напомним, правительство Украины официально решило отказаться от использования животных в цирковых представлениях, начиная с 2020 года. Бывших «артистов» поместят в специальные приюты.

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