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Общество и люди

По Киеву разгуливает лось: зоозащитники не могут его поймать и просят не обижать (видео)

19:59 9 декабря 2019 335
Лось в городе
Инф. «ФАКТОВ»

Команда спасения животных предпринимает попытку отловить лося, который забрел в Киев еще жеребенком, и не может самостоятельно вернуться в природу. Все предыдущие попытки спасателей, сотрудников Киевского зоопарка и добровольцев из группы dtp.kiev.ua успехом не увенчались. Напомним, 31 мая в Киеве на Южном мосту в ДТП погиб лось, которого сбил Mercedes.

Известно, что животное находится, как правило, на территории частных секторов и небольших участков леса и холмов, однако иногда выходит на дорогу и спокойно там стоит.

Зоозащитники обращаются к небезразличным киевлянам с призывом не пугать лося, а спокойно наблюдать за ним и сообщить специалистам по телефонам 093−986−22−62, 098−844−79−37.

ФАКТЫ писали, как в конце июля в Голосеевском районе столицы патрульные обнаружили небольшого пони, который, судя по всему, сбежал из парка. Правоохранители пытались заманить животное, однако оно испугалось и устремилось вперед по улице, выбежав на проезжую часть дороги.

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