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Украина

Доберется ли смертельный коронавирус до Украины: в Минздраве озвучили прогноз

16:36 23 января 2020 139
Лечение
Инф. «ФАКТОВ»

Эпидемиологический риск появления в Украине смертельного китайского коронавируса установлен как средний. Об этом сообщает УНН.

Генеральный директор ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузин отметил, что для людей, которые путешествуют в город Ухань, где впервые определили новый коронавирус, установлен средний риск потенциального инфицирования.

«Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также пока оценивается как средний», — заявил Кузин.

Указанный уровень не предусматривает ограничений на путешествия людей, перемещение грузов или товаров.

Но, по словам Кузина, Центр общественного здоровья готов реагировать на появление опасного вируса.

Как сообщалось ранее, на видео зафиксировали, что 23 января происходит в 11-миллионом китайском городе Ухани, который оказался изолирован от мира.

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