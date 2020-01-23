Шоу-бизнес

Огненный оргáн и «терракотовая армия»: где в Киеве встретить китайский Новый год (фото)

Если во всем мире уже отметили Новый год, то в Китае он наступает по лунному календарю лишь 25 января (а отмечают его с 24 по 30 января). В Печерском ландшафтном парке решили отпраздновать китайский Новый год, тем более что в этом месте проходит фестиваль гигантских фонарей, который уже посетили тысячи киевлян и гостей столицы. Как рассказали организаторы выставки, интерес к экспозиции подсвечивающихся красочных фигур не угасает. И пребывание яркой «шелковой» коллекции на столичном Певческом продлевают до 23 февраля.

А 24 января (в 17:00), накануне Нового года по китайскому календарю, всех желающих ждут «солдаты терракотовой армии», герои легенд и сказок Поднебесной, огромные цветы, звери и птицы, изображения которых стали элементами неимоверных композиций с LED-подсветкой.

В пятницу посетителей ждет еще и грандиозное пиротехническое шоу — уникальный огненный оргáн: под музыкальное сопровождение выступят китайские артисты, которые продемонстрируют умение подчинять огненную стихию. Также гостей ожидают другие номера: например, световое шоу, выступление циркачей, фаер-батл между украинскими командами из разных уголков страны.

В программе множество развлекательных зон для детей и взрослых, мастер-классы, фуд-зона, ярмарка сувениров. По мнению организаторов, каждый найдет занятие по своему вкусу и сможет прикоснуться к традициям и культуре Китая.

Из-за аномально теплой погоды для детворы в городе мало развлечений. И кто хочет получить зимнее наслаждение, может покататься на коньках. На Контрактовой площади, как сообщили организаторы этнопроекта Folk Ukraine, стрит-арт-каток будет функционировать до 1 марта.

Еще один каток в виде амфитеатра расположен на проспекте Науки (станция метро «Демеевская»). Это один из самых крупных в Украине катков, где можно комфортно отдохнуть. По будням работает с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 23:00. Каток будет работать до 8 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для льготников недавно устраивали бесплатное посещение выставки китайских фонарей.

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