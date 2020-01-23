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Спорт

Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция женской индивидуальной гонки этапа Кубка мира

17:25 23 января 2020 147
Елена Пидгрушная
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 24 января, индивидуальной гонкой у женщин на 15 км с четырьмя огневыми рубежами в словенской Поклюке продолжится шестой, последний перед чемпионатом мира (13−23 февраля в итальянском Антхольце), этап Кубка мира по биатлону.

На дистанцию среди прочих спортсменок выйдут пять представительниц Украины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная (на фото), Дарья Блашко, Юлия Журавок и Анастасия Меркушина. Отсутствие Вали и Виты Семеренко согласовано с тренерским штабом сборной — сестры остались в Германии и будут целенаправленно готовиться к чемпионату мира, который стартует 13 февраля в итальянском Антхольце.

Онлайн-видеотрансляцию женской «индивидуалки» смотрите 24 января (начало — в 15:15) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В прямом эфире гонку в Поклюке покажут также телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 2» и «Матч ТВ».

Напомним, что после пяти этапов Кубка мира Елена Пидгрушная занимает в общем зачете 21-е место, Валя Семеренко — 33-е, Юлия Джима — 34-е, Вита Семеренко — 35-е, Дарья Блашко — 44-е и Анастасия Меркушина — 76-е. Лидерство удерживает норвежка Тирил Экхофф, за которой расположились итальянка Доротея Вирер и шведка Ханна Эберг.

В субботу, 25 января, на этапе Кубка мира в Поклюке пройдут одиночная смешанная эстафета (начало — в 13:15) и классическая смешанная эстафета (начало — в 15:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Прима пробился в топ-20 индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

Фото biathlon.com.ua

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