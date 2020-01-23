Королева Елизавета приняла решение по Brexit

Мир

Королева Великобритании Елизавета II подписала одобренную парламентом сделку Бориса Джонсона о Brexit, позволяющую стране выйти из Евросоюза 31 января. Тем самым, как пишет издание Metro, Ее Величество она придала ей статус закона. Ранее 23 января соглашение приняла Палата лордов — вслед за Палатой общин.

А процесс ратификации документа завершат в течение следующей недели.

93-летняя королева подписала документ, несмотря на простуду, которая помешала ей сегодня совершить свой ежегодный визит в сандрингемский филиал Женского института — общественной организации, которая действует в Британии, Канаде, Новой Зеландии и ЮАР.

Королева сейчас проводит во дворце Сандрингем, куда она приехала еще до Рождества, свои зимние каникулы. Обычно она каждый год находит время для чаепития с дамами из руководства организации. Однако сейчас она чувствует недомогание. Как сообщает издание Daily Mail, повода для беспокойства у подданных Ее Величества нет.

Визиты в Женский институт королева наносит с 1943 года, переняв эстафету у своей матери. До королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон президентом организации была бабушка Елизаветы II — королева Мария.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский предложил ЕС принять Украину в ЕС вместо Великобритании.

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