Мир

Осталась только королева: в Британии определились с выходом из Евросоюза

В Великобритании Палата лордов одобрила сделку о Brexit, позволяющую стране выйти из Евросоюза 31 января, ранее утвержденную Палатой общин.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC. Сообщается, что в начале этой недели Палата лордов внесла несколько изменений в законодательство, в частности, в отношении обеспечения защиты детей-беженцев, но Палата общин их отклонила. Однако это не стало камнем преткновения, и документ был утвержден.

Теперь соглашение, окончательно одобренное парламентом Великобритании, должна подписать королева Елизавета II, после чего оно станет законом. Издание не исключает, что это будет сделано еще в четверг. А процесс ратификации документа завершат в течение следующей недели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский предложил ЕС принять Украину в Евросоюз вместо выходящей из него Великобритании.

Фото из Википедии.

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