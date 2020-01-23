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Осталась только королева: в Британии определились с выходом из Евросоюза
В Великобритании Палата лордов одобрила сделку о Brexit, позволяющую стране выйти из Евросоюза 31 января, ранее утвержденную Палатой общин.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC. Сообщается, что в начале этой недели Палата лордов внесла несколько изменений в законодательство, в частности, в отношении обеспечения защиты детей-беженцев, но Палата общин их отклонила. Однако это не стало камнем преткновения, и документ был утвержден.
Теперь соглашение, окончательно одобренное парламентом Великобритании, должна подписать королева Елизавета II, после чего оно станет законом. Издание не исключает, что это будет сделано еще в четверг. А процесс ратификации документа завершат в течение следующей недели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский предложил ЕС принять Украину в Евросоюз вместо выходящей из него Великобритании.
Фото из Википедии.
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