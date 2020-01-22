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"Видим будущее в ЕС": Зеленский предложил взять Украину в Евросоюз вместо Британии
Президент Владимир Зеленский, который может в четверг встретиться в Израиле со своим российским коллегой Владимиром Путиным, считает, что сейчас для Украины — очень удобный момент для вступления в Европейский Союз после выхода Великобритании из блока.
Об этом он заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Европейская правда».
«Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Многие страны ЕС нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой, как равноправного партнера. Но Европейский Союз, некоторые страны ЕС, также должен хотеть привлечь Украину в ЕС», — сказал Зеленский.
При этом президент подчеркнул, что вопрос не в том, когда наша страна будет в ЕС, а какой у нее будет в Евросоюзе статус и как к ней будут относиться партнеры.
«Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter», — добавил украинский президент.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз.
По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение НАТО о начале процедуры вступления.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый день работы форума в Давосе запомнился выступлениями экологической активистки Греты Тунберг и президента США Дональда Трампа. Они не сошлись во мнениях по поводу причин изменения климата Земли и обменялись колкостями. В 2020 году гостями форума в Давосе станут всемирно известные бизнесмены Билл Гейтс, Марк Цукерберг, финансист Джордж Сорос, канцлер Германии Ангела Меркель и еще более трех тысяч лидеров из 117 стран мира.
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