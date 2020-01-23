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Ветер утихнет: синоптик обнадежила прогнозом на 24 января
В пятницу, 24 января, в Украине не предвидится сильных осадков после того, как в четверг дождь и мокрый снег прошли в восточных областях, а также в центральной части Украины.
«А сейчас у нас ни мороза, ни снега, и так будет в ближайшее время», — информирует синоптик Наталья Диденко.
Существенных осадков, по ее словам, 24 января не предвидится.
«Только кусочек теплого фронта (на карте красный хвостик) черкнет по северным областям Украины, закрывая солнце и иногда организуя осадки», — сообщает Диденко.
Она также прогнозирует, что ветер постепенно с сильного перейдет в умеренный.
Температура воздуха ближайшей ночью будет 0−5 мороза, на востоке и в горах местами опустится до -7 градусов, в пятницу днем в Украине: 0−5 градусов тепла.
В Киеве 24 января ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура будет около нуля, днем: от +1 до + 3 градусов.
Больше о погоде до конца недели читайте в материале «ФАКТОВ».
Фото: «Украинская правда»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!