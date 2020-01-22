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Синоптик рассказала, где 23 января пройдет дождь и мокрый снег
В четверг, 23 января, атмосферный фронт северного циклона уменьшит свое влияние на западе и севере Украины — в этих регионах существенные осадки днем не ожидаются.
«Дождь и мокрый снег наиболее вероятны в восточных областях, в центральной части и местами на юге Украины. Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха будет «без особого разделения на ночь и день»: в течение суток — около нуля. Разве что в Карпатах ночью будет мороз до -3−8 градусов.
В Киеве ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег, в четверг днем прекращение осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами сильные порывы — до 15−18 м / с. Температура воздуха ночью и днем — около нуля.
«Кому будет прохладно, то потепление — в конце текущей и в начале следующей недели. И это не шутка», — утверждает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик предупреждала об осадках и сильном ветре в Украине в День соборности — 22 января.
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