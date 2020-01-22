24.16 / 24.38 26.68 / 27.05
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Синоптик рассказала, где 23 января пройдет дождь и мокрый снег

13:28 22 января 2020 37
Мокрый снег
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 23 января, атмосферный фронт северного циклона уменьшит свое влияние на западе и севере Украины — в этих регионах существенные осадки днем не ожидаются.

«Дождь и мокрый снег наиболее вероятны в восточных областях, в центральной части и местами на юге Украины. Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет «без особого разделения на ночь и день»: в течение суток — около нуля. Разве что в Карпатах ночью будет мороз до -3−8 градусов.

В Киеве ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег, в четверг днем прекращение осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами сильные порывы — до 15−18 м / с. Температура воздуха ночью и днем — около нуля.

«Кому будет прохладно, то потепление — в конце текущей и в начале следующей недели. И это не шутка», — утверждает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик предупреждала об осадках и сильном ветре в Украине в День соборности — 22 января.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер