Украина

Угроза коронавируса: в "Борисполе" самолеты из Китая будут встречать санитары

В аэропорту «Борисполь» ввели особый режим досмотра пассажиров, прибывающих в Украину из Китая, где продолжает распространяться коронавирусная инфекция (nCoV). Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрарва Украины» Игорь Кузин. Напомним, на данный момент эпидемиологический риск появления в Украине смертельного китайского коронавируса установлен как средний.

По его словам, самолеты из Китая будут встречать санитарно-карантинные подразделения совместно с Государственной пограничной службой. На данный момент речь идет только об опросах пассажиров, дополнительные меры наблюдения за пассажирами пока не вводили.

Первым самолетом, который подвергли новой процедуре, стал борт из китайского города Санья, прибывший в «Борисполь» 23 января.

«Каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать совместно с Государственной пограничной службой основные самолеты, прибывающие из Китая. Дополнительные меры пока не вводятся. Такое решение возможно пересматривать только после получения соответствующих руководств со стороны ВОЗ», — пояснил Кузин.

Тем временем еще три страны объявили о первых случаях заражения смертельным коронавирусом из Китая. Так, во Вьетнаме заявили о заражении двух человек, а в Сингапуре — одного. Заражение зарегистрировали даже в Саудовской Аравии — там заболела медсестра из Индии.

А в эпицентре распространения заболевания, в китайском городе Ухане прекратили работу общественного транспорта.



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