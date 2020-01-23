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Мир

В Польше растет нетерпимость к украинцам: в Совете Европы указали на печальную тенденцию

19:38 23 января 2020 218
Марш польских радикалов
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше растет уровень нетерпимости, расизма и ксенофобии по отношению к украинцам. Эту тенденцию подтвердили в Совете Европы, опубликовав доклад «О защите национальных меньшинств в Польше». Как сообщалось, в Польше зафиксирован очередной акт вандализма в отношении украинских мемориалов.

В частности, констатировано, что самой уязвимой группой с точки зрения преследования в Польше являются мусульмане, представители еврейской и ромской общин, и «все чаще украинцы».

Одновременно в документе подтвержден прогресс Польши в интеграции ромов в период с 2014 по 2020 годы, в частности, что касается их обеспечения доступа к образованию.

Напомним, накануне стало известно о смерти украинки, которую польский работодатель два года назад бросил парализованной на улице. Тогда ей не оказали помощь вовремя и она долгое время была парализованной.

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