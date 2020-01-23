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Шутил о Путине: известному стендап-комику пришлось уехать из России
Российский стендап-комик Александр Долгополов, который шутил на темы президентства Владимира Путина и пострадал из-за этого, сообщил о своем бегстве из России.
В интервью BBC News он отказался назвать государство, где в настоящее время находится.
«Я не могу сказать, где сейчас нахожусь, потому что боюсь, это может ухудшить мое положение. Я вернусь, как только появится гарантия, что меня не посадят в тюрьму из-за моих убеждений», — заявил он.
В своем Instagram 23 января он опубликовал фото с подписью: «Мы приехали! Мы в безопасности. Спасибо за поддержку!».
Александр Долгополов — звезда андеграунд-тусовки русского юмора, выступает в московском клубе Stand-Up Club. Он родился в ноябре 1994 года в городе Павловске, Воронежской области. На концерте, который стал предметом пристального внимания ФСБ, комик, по его собственным подсчетам, шесть раз пошутил про политику.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...