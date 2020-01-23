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Еще два месяца: суд принял новое решение по делу "крестного отца контрабанды"
Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды», будет вынужден носить электронный браслет до 23 марта вследствие продления Высшим антикоррупционным судом данной меры пресечения.
Об этом сообщает УНН.
«Следственный судья оставил без изменений избранную ранее меру пресечения, которая предполагает ношение электронного средства контроля до 23 марта», — цитирует агентство источник в ВАКС.
Напомним, что в январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.
Сообщалось, что одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки
Таможенники корректировали таможенную стоимость товара до уровня, который соответствовал реальной стоимости, но представители одесских компаний, пользуясь 55 ст. Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.
Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.
В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.
Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первоначально Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 70 млн грн, которую он внес и вышел из СИЗО. После этого на него надели электронный браслет.
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