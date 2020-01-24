Коронавирус излечим: появился первый пациент, полностью выздоровевший после пневмонии нового типа

Мир

Одновременно с признанием властями Китая факта первой гибели пациента от осложнений после коронавируса за пределами города Ухань, появилась также информация о первом пациенте, который выздоровел после заражения новым смертельным вирусом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации издания, 23-летнего мужчину по фамилии Хуан (Huang) лечили в отделении интенсивной терапии в эпицентре нового заболевания — в городе Ухань.

Сообщается, что он первоначально попал в больницу из-за головной боли, головокружения и подозрении на простуду 24 декабря, на следующий день его состояние ухудшилось.

Думая, что это обычная простуда, китаец взял отпуск по болезни и отправился в местную больницу. Врачи прописали инъекции пенициллина G и некоторые лекарства, но его здоровье не улучшилось после трех дней лечения.

Опасаясь, что слишком долго находится в отпуске по болезни, Хуан решил вернуться на работу, но у него начался жар в автобусе. Китаец пошел в местную больницу для дальнейшего обследования, и было обнаружено, что у него ненормальные показания в тестах функции печени.

1 января Хуан отправился в городскую больницу «Юнион» для получения заключения на наличие пневмонии неизвестного происхождения.

«У меня была лихорадка с 28 декабря по 2 января, и меня лечили в карантине. Медики не обнажали ни одного дюйма своей кожи, все было плотно закрыто», — рассказал Хуан.

По словам мужчины, в какой-то момент он так болен, что не мог двигаться и ему приходилось делать искусственную вентиляцию легких.

Тем не менее, сейчас он полностью здоров. Свое выздоровление Хуан объясняет молодым возрастом и кропотливой заботой, которую оказала его родная сестра.

«Я был первым, кто оправился от критического состояния и покинул больницу», — сказал Хуан.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, к каким мерам прибегают в Китае для предупреждения дальнейшего распространения заболевания, и что делают в Украине, чтобы не допустить появления коронавируса в нашей стране.

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