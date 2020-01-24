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Отжимания от пола и другие "глупости": названы упражнения, которые в реальности не помогают похудеть

Задолго до сезона отпусков многие люди планируют начать активно худеть, «подсаживаясь» на диеты и начиная активно заниматься физкультурой.

К сожалению, не все из популярных упражнений помогут им, вопреки распространенным заблуждениям, действительно сбросить вес, пишет испанское издание La Gaceta со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты перечислил упражнения, которые являются наиболее распространенными и популярными у людей, начинающих борьбу с лишним весом, но при этом почти не приносящими пользы.

Качание пресса. Многие люди считают, что качание пресса — это настоящий секрет потери толстого живота. Это типичное заблуждение: жир от качания пресса не уменьшится настолько, чтобы живот стал плоским,

«Идеальным вариантом избавления от толстого живота является правильный рацион и кардио-упражнения с целью потери жира вокруг талии. Гораздо эффективнее качания пресса является упражнение „планка“, помогающее укрепить брюшную стенку», — поделились эксперты.

Упражнения с очень легкими весами. Повторяя снова и снова упражнения с малым весом, вы не замените жир мышцами. Чтобы достичь реального эффекта, необходимо выполнять упражнения, которые требуют реальных усилий, то есть, более тяжелые.

Бег. Он является самым популярным видом кардиотренировок, к которым обычно прибегают худеющие. И на самом деле такие нагрузки могут помогать, когда дело доходит до сжигания жира. Однако, начав выходить на пробежки в соседний парк, вы можете разочароваться в результате. Если кардио становится единственной тренировкой, может начать расходоваться мышечная масса, и тело окажется не в тонусе. Для правильного похудения следует чередовать разные тренировочные процедуры — аэробные и силовые.

Повороты в талии. Упражнения, подразумевающие повороты и так называемые скручивания туловища в талии, представляют собой опасность для позвоночника, констатируют специалисты. По их словам, эта область тела обладает малой подвижностью, что может привести к перегрузке дисков между позвонками и стать причиной травм.

Наклоны в стороны. Если делать такие наклоны корпусом вправо-влево с использованием гантелей, однажды можно обнаружить, что талия стала шире за счет роста косых мышц живота.

Отжимания от пола. При выполнении отжиманий (от пола), качаются грудные мышцы, трехглавая мышца и трицепс. Эти мышцы увеличиваются в объеме, и если у человека имелся лишний вес, отжимания могут сделать его на вид еще больше.

Кроме того, специалисты предупреждают, что выполнять упражнения нужно с умом.

«Будьте осторожны! Распространено мнение, что чем больше вы тренируетесь, тем лучше результаты. Это не совсем верно, так как многие тренировочные упражнения не будут работать практически ни для чего. Более того, они могут поставить под угрозу здоровье», — считают медики.

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