Назван ТОП-10 лучших диет 2020 года

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Выбор диеты для похудения — задача не из легких не только для стремящихся избавиться от лишних килограммов граждан, но и для специалистов. Поэтому эксперты U.S. News & World Report решили прийти им на помощь и оценили 35 наиболее популярных в мире диет.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

При этом самой лучшей в 2020 году назвали диету средиземноморскую.

«Общеизвестно, что люди в средиземноморских странах живут дольше и в меньшей степени, чем большинство американцев, страдают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Секрет прост: активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и с высоким содержанием энергетически ценных и других полезных для здоровья продуктов»,— поясняется в описании диеты.

Отмечается, что существует множество вариаций средиземноморской диеты — греческая, итальянская, испанская, французская. В них могут использоваться разные продукты, но сохраняются общие принципы правильного питания.

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Третья позиция досталась «гибкой вегетарианской диете» (The Flexitarian Diet). Эта схема призывает к отказу от мяса, но допускает исключения — его можно употреблять, если очень хочется.

В топ-10лучших вариантов питания также попали (в порядке убывания места в рейтинге): диета весонаблюдателей, диета клиники Майо, MIND-диета, волюметрическая диета, TLC-диета, скандинавская диета и диета доктора Орниша.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в декабре многие медики рекомендовали своим пациентам прерывистое голодание, которое улучшает когнитивные способности и увеличивает продолжительность жизни. Существует два типа прерывистого голодания: первый — это прием пищи только на протяжении 6−8 часов в день, и второй — так называемая диета 5:2, голодание в течение двух дней в неделю, после которого следует умеренный прием пищи в течение пяти дней.

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