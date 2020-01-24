Звезда «Звездных войн» умилил сеть, сделав трогательный сюрприз своим родителям (видео)

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Британский актер нигерийского происхождения Джон Бойега (полное имя Джон Адедайо Б. Адегбойега), наиболее известный по роли Финна в последних трех частях киносаги «Звездные войны», умилил сеть видеороликом, который выложил у себя в Instagram.

Джон в фильме "Звездные войны"

27-летний Джон пригласил своих родителей якобы на интервью в роскошный особняк в Лондоне. Усадив их в гостиной перед камерой, он начинает задавать вопросы. «Кто ваш любимый сын?», — спрашивает он. А затем заявляет, что солгал им, и это вовсе не интервью. Мать Абигайл и отец Самсон Адегбойега при этом выглядят растерянными и обеспокоенными. Затем Боейга признался, что дарит им этот дом. «Это ваш новый дом. Он принадлежит вам», — говорит он. Родители в шоке переспрашивают. «Джон, это правда?», — говорит Абигайл. А Самсон начинает плакать. «Такие моменты стоят тяжелой работы», — написал актер.

Джон подарил дом родителям еще в 2017 году, за несколько месяцев до выхода в прокат фильма «Звездные войны: Последние джедаи» но лишь сейчас опубликовал видео. В интервью Entertanment Tonight, он заявил, что всегда хотел это сделать, чтобы отблагодарить маму и папу за все, что они ему дали. Без них он ничего не сумел бы достичь.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с актрисой Дэйзи Ридли — Я работала барменшей в двух пабах в Лондоне. И тут — «Звездные войны».

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