Я работала барменшей в двух пабах в Лондоне. И тут — «Звездные войны», — Дэйзи Ридли

Интервью со звездой

Миллионы поклонников легендарной киносаги «Звездные войны» с нетерпением ждут 19 декабря. На этот день студия Walt Disney назначила премьеру девятого эпизода, который в украинском прокате получил название «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение». Фильм завершает трилогию сиквелов, начатую в 2015 году картиной «Пробуждение силы» (седьмой эпизод) и продолженную спустя два года восьмым эпизодом «Последние джедаи» (напомним, эти фильмы входят в список картин, которые заработали в прокате свыше миллиарда долларов). «ФАКТЫ» уже не раз рассказывали о сложной структуре этого фантастического проекта Джорджа Лукаса. Он задумал его еще в 70-х. Понимал, что история, которую хотел рассказать зрителям, слишком длинная для одного и даже двух фильмов. Поэтому Лукас с самого начала решил снять три трилогии, каждая из которых была бы объединена временным промежутком примерно в шесть-семь лет. А разделены события трилогий должны были быть полувековым промежутком. При этом Лукас начал рассказывать историю «Звездных войн» с середины. Он умышленно назвал первый фильм «Эпизод IV — Новая надежда» (1977 год). Этот ход еще сильнее заинтриговал зрителей. В 1980 году вышел «Эпизод V — Империя наносит ответный удар», а в 1983 году зрители увидели «Эпизод VI — Возвращение джедая». Фильмы пользовались бешеным успехом. Многие фразы из них превратились в идиомы. А имена героев стали нарицательными. «Звездные войны» обрели статус культурного феномена. Джордж Лукас вернулся к своему главному проекту только в конце 90-х. «Эпизод I — Призрачная угроза» вышел в прокат в 1999 году. Спустя еще три года появился «Эпизод II — Атака клонов». В 2005 году зрители увидели «Эпизод III — Месть ситхов». Эти фильмы принято называть трилогией приквелов, потому что в них рассказывается предыстория событий, показанных в первой трилогии. Завершать свой проект Лукас почему-то не стал. Он продал компанию Lucasfilms и все права на «Звездные войны» Walt Disney за несколько миллиардов долларов. И третья трилогия снималась уже без него. Нужно отдать должное Walt Disney — компания с глубоким уважением отнеслась к работе над продолжением саги. При написании сценариев были учтены многие идеи Лукаса, что сделало весь проект цельным произведением. Главную женскую роль в трилогии сиквелов «Звездных войн» исполнила британская актриса Дэйзи Ридли. Она играет девушку по имени Рей. Из сборщицы мусора, жившей в одиночестве внутри обломков сбитого шагохода, она на глазах у зрителей превращается в последнего джедая, способного противостоять злым силам в лице Кайло Рена. Эта метаморфоза стала основным стержнем, вокруг которого разворачиваются события седьмого, восьмого и, очевидно, девятого эпизода. А замечательная игра Ридли сделала ее кинозвездой первой величины. Сегодня «ФАКТЫ» предлагают читателям интервью с 27-летней актрисой. Эксклюзивное право на публикацию этой беседы в Украине мы получили от The Interview People.

«Гнев мне было труднее всего играть»

— Дэйзи, вы впервые сыграли Рей больше четырех лет назад. Вы достаточно хорошо изучили свою героиню, или съемки девятого эпизода «Звездных войн» открыли в ней для вас что-то новое?

— Признаюсь, сценарий меня удивил. Когда мы работали над восьмым эпизодом, мне казалось, что уже все знаю про Рей. И я думала, ну что еще они могут придумать? Все ее сомнения давно позади. Остается только эксплуатировать то, что уже имеем. Но оказалось, есть немало того, что мы еще не показывали зрителю. Например, гнев. Да, гнев мне было труднее всего играть.

Вы видели второй сезон «Большой маленькой лжи»? Я восхищаюсь игрой Лоры Дерн в этом мини-сериале. Она фантастически показала гнев. Теперь я знаю, насколько это сложно. Не только психологически, но и физически. Из-за меня приходилось останавливать съемки. А все потому, что я срывалась. Говорила Джей Джею Абрамсу (режиссер седьмого и девятого эпизодов «Звездных войн». — Ред.): «Я не могу это сделать. Понимаете? Просто не могу, мать вашу! Что хотите со мной теперь делайте!» Но он проявил терпение. И я доверилась Джей Джею. Конечно, были с моей стороны некоторые слабые моменты, но их сумела убрать наша монтажер Мэрианн Брэндон. Ей отдельное спасибо. Теперь мне не стыдно разговаривать с вами.

— Работа над девятым эпизодом как-то отличалась от двух предыдущих съемочных периодов. Все-таки это заключительная часть эпопеи с 40-летней историей. Ощущали историческую значимость?

— О да! Знаете, два первых эпизода пролетели для меня незаметно. Думаю, это потому, что я была сильно возбуждена самим фактом, что мне дали главную роль в таком масштабном, культовом проекте. Ведь до съемок в «Пробуждении силы» я работала барменшей в двух пабах в Лондоне. И тут — «Звездные войны»! И все же психологическое давление, которое испытывала я, не идет ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить Джей Джею. Вот ему уж точно приходилось думать каждую минуту о 40-летнем проекте, сотнях миллионов поклонников, которые будут готовы разорвать его, если фильм не оправдает их надежды.

— У вас с Абрамсом хорошие отношения?

— Очень. Признаюсь, он предложил мне сниматься в его новом фильме «Плохой робот». Это рабочее название. Поэтому мы сейчас с ним регулярно созваниваемся и переписываемся. И меня восхищает то, как ему удалось свести воедино все сюжетные линии «Звездных войн». Это колоссальная ответственность.

— Когда в прокат вышел фильм «Пробуждение силы», лично мне показалось странным, что, по традиции были выпущены многочисленные игрушки, изображающие практически всех персонажей картины, но среди них не было ни одного варианта Рей. Сегодня таких игрушек множество. Что изменилось?

— Признаюсь, моей заслуги в этом почти нет. Честно говоря, четыре года назад меня эта проблема вовсе не интересовала. Вернее, я даже не знала о существовании такой проблемы. Из того возраста, когда играют в куклы, давно выросла, а всякие там компьютерные игры и электронные игрушки никогда не были моей слабостью. И тут Джон Бойега (партнер Ридли по «Звездным войнам». — Ред.) стал бить тревогу. Он запустил в соцсетях хэштег #wheresrey (переводится как «где Рей». — Ред.).

Я не могла понять, для чего все это. Джон стал объяснять мне, что популярность игрушек напрямую зависит от популярности киногероев, которых они изображают. Но главное даже не это. Оказывается, это правило действует и в обратную сторону. Чем лучше продаются игрушки Рей, тем популярнее она становится сама. Джон уговорил меня встретиться с людьми, отвечающими за выпуск игрушечных героев «Звездных войн». Разговор с ними открыл мне глаза! Они заявили, что основными покупателями игрушек с персонажами нашего фильма являются мальчишки. А они предпочитают приобретать игрушки, изображающие мужчин. Подобная дискриминация меня возмутила. Но потребовалось время, чтобы их переубедить. Недавно они мне позвонили и сказали: «Мы ошибались. Игрушки с Рей хорошо продаются». Я ответила коротко: «Круто».

«О том, что пишут мои знакомые и друзья, узнаю, заходя на страничку моей мамы»

— Вы не считаете, что «Звездные войны» сделали вас более уверенной в себе женщиной?

— Боюсь, это заслуга не самого фильма, а людей, вместе с которыми его делала. Я стала более уверенной в себе, потому что на протяжении последних четырех-пяти лет меня окружают люди, с которыми очень хорошо. Чувствую себя замечательно. Знаете, любому приятно, когда в конце рабочего дня коллеги похлопают тебя по спине и скажут: «Молодец, отличная работа!» Приятно, когда тебе задают вопрос и слушают твой ответ. Согласитесь, все это придает уверенность. Ну и, конечно, профессиональный опыт, который приобретаешь, снимаясь в таком масштабном проекте.

— Этой уверенности оказалось достаточно, чтобы начать спорить с режиссером, или вы беспрекословно подчинялись Абрамсу?

— Нет, дискуссии у нас были. Особенно в отношении моих костюмов и прически. Знаете, мы, актеры, в большинстве случаев ненавидим примерки. Чувствуешь себя манекеном! Напяливаешь на себя костюм и молча стоишь, пока тебя разглядывают со всех сторон человек десять. Это режиссер, костюмер, оператор, всякие ассистенты. Единственное, что их при этом интересует, чтобы костюмчик сидел, то есть был по размеру. А как ты себя в нем чувствуешь, неважно. Такая же ситуация и с прической. Лично мне укладывает волосы и делает макияж моя старая подруга. И она первая сказала, что мне не очень подходит то, что ей велели сделать. И предложила парочку небольших изменений.

Из сборщицы мусора, жившей в одиночестве внутри обломков сбитого шагохода, Рей (Дэйзи Ридли) на глазах у зрителей превращается в последнего джедая, способного противостоять злым силам. Кадр из трилогии «Звездные войны»

— И Абрамс согласился?

— Джей Джей — удивительный человек! Он открыт к обсуждению, готов выслушать чужую точку зрения. Поэтому с ним легко работать. Это тоже вселяет уверенность в себе. Знаете, что чувствует начинающая молодая актриса, когда она вносит предложение, а маститый режиссер и сценарист с ней неожиданно соглашается? О, это очень круто!

— Очевидно, вам не хватило уверенности, чтобы выдержать давление со стороны хейтеров в соцсетях. Вы удалились из Instagram, насколько мне известно. Можете рассказать подробнее, почему это произошло?

— Скажу честно, что для меня уход из соцсети не стал трагедией. Я не вижу в этом драматизма, о котором все вокруг говорят. Не вижу конфликта. Кто-то написал обо мне не очень приятную вещь. Я прочитала и сказала себе: «Я не хочу больше быть здесь». И удалила аккаунт. Ничего не потеряла, уверена в этом. Не испытываю никакого дискомфорта.

— Но люди это заметили…

— Люди? Кто заметил? Тот, кто больше не может увидеть в Instagram, что я ела на завтрак? А это кого-то по-настоящему волнует? Или это некая модная зависимость?

— И все же можете сказать, что произошло?

— Я написала в соцсети, что у меня эндометриоз и синдром поликистозных яичников. Это очень неприятные женские заболевания. Их обнаружили, когда мне было 15 лет. Из-за них у меня было акне. Кожа выглядела ужасно. Для девочки это болезненная ситуация. Страдала моя самооценка. Короче, я все это написала в Instagram. Многие сочувствовали. Но сделала я это ради других девчонок, которые испытывают подобные проблемы и считают, что жизнь кончена. Я хотела им доказать, что такая же девушка, как они, стала актрисой и снялась в «Звездных войнах»! Поэтому нельзя сдаваться, опускать руки. Никогда нельзя. Летом 2016 года я разместила в Instagram пост против насилия, продажи огнестрельного оружия. И тут на меня набросились хейтеры. Мне припомнили мои прыщи и болезни. Вот тогда я и удалила аккаунт.

— Но потом таки вернулись в Instagram?

— Ненадолго. Признаюсь, теперь узнаю о том, что пишут мои знакомые и друзья, заходя на страничку моей мамы. Могу там прочитать то, что некоторые на самом деле думают обо мне и лично никогда не скажут.

— Вы хотите сказать, что люди из вашего окружения изменили свое отношение к вам после того, как вы стали знаменитостью?

— К несчастью, так и есть. Самые близкие люди ведут себя по-прежнему. А вот многие знакомые, даже родственники, не знают, что им делать, что говорить в моем присутствии. Некоторые с неизвестной мне целью пытаются показать другим, что знакомы со мной. Вот недавно был такой случай. Меня пригласила на свадьбу подруга. Среди гостей была одна женщина. Очень милая, любезная. Она болтала о чем-то, о каких-то пустяках. И вдруг, когда мы остались с ней за столом вдвоем, она с таинственным видом заявила, что должна передать мне важное послание. Я опешила. Потом вежливо извинилась и сказала, что сейчас не место и не время для этого. Но она не отставала. Стала выяснять, что я делаю на уик-энд, где буду и сможем ли мы с ней встретиться. Короче, крайне неприятная дурацкая ситуация, которая испортила мне все веселье, заставила чувствовать дискомфорт. И таких случаев хватает.

Замечательная игра Ридли в «Звездных войнах» сделала ее кинозвездой первой величины. Фото Getty Images

— В одном из интервью вы рассказывали, что известность свалилась на вас столь внезапно, что пришлось пройти курс терапии. Как сейчас себя чувствуете?

— Уверена, что к психотерапевту мне пришлось бы обратиться в любом случае. Популярность тут не главная причина. Болезни, о которых я уже говорила, развили у меня некую манию. Мне важно было абсолютно все контролировать. И когда я понимала, что не могу это делать, меня охватывали приступы паники. Обычная поездка в аэропорт могла вызвать такое состояние, потому что я не могла контролировать движение на дороге, действия водителя, который меня вез, других водителей, работников аэропорта, авиакомпании, техперсонал, готовивший самолет к вылету. С другой стороны, меня раздражали другие люди. Казалось, что все вокруг пытаются контролировать мои действия, диктуют мне, что я должна делать. Согласитесь, с таким психическим состоянием нужно идти к специалисту. А испытание славой было уже вторичной проблемой.

— Сейчас вы справились с этим полностью?

— Просто я не считаю себя знаменитостью. Сказала себе, что это не моя популярность, а успех фильма, в котором снялась. А я лишь часть этого фильма. Другой важный момент — я никогда не стремилась сниматься в кино ради того, чтобы стать знаменитой. Мне этого хотелось по другой причине. Я мечтала работать в кино, быть актрисой. Это ради самой профессии, а не ради славы.

— Вы уже затронули сегодня тему о том, что чувствуете себя человеком, которому стремятся подражать многие девочки. Не боитесь ответственности? Не тяготит вас это?

— Думаю, бояться нечего. Вряд ли я могу своими действиями подать кому-то дурной пример. Просто я не тот человек. Мне не нравятся шумные вечеринки до утра. Предпочитаю сидеть дома и пить чай. Это самый крепкий напиток из тех, что я употребляю. Иногда, по особому случаю, могу выпить немного вина. Наркотики никогда не пробовала и не стремлюсь к этому. Такие развлечения кажутся скучными. Беспокоит в этом смысле только одно — чтобы меня не путали с Рей. Люди должны понимать, что Рей спасает галактику, а я такими вещами не занимаюсь. Я просто живу.

— Такие роли, как ваша в «Звездный войнах», действительно делают актеров кинозвездами. Но есть серьезная опасность стать заложником этой славы. Было немало случаев, когда люди становились актерами одной роли. Их либо вообще больше нигде не снимали, либо предлагали однотипные персонажи. Вас не пугает, что превратитесь для всех в Рей?

— Вы не первый мне это говорите. Надеюсь, такого не случится. Помимо трех эпизодов «Звездных войн», я за это время снялась еще в трех фильмах, в том числе в экранизации Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Один фильм — «Офелия» — долго не выпускали в прокат, но, кажется, теперь его увидят зрители. А еще озвучивала одного из персонажей в мультфильме «Кролик Питер» (в украинском прокате шел как «Кролик Петрик». — Ред.). Это было чертовски весело. И я уже говорила, что Джей Джей предложил мне роль в своем будущем фильме.

Уверена, у меня будет много ролей. Но как бы все не сложилось, буду с благодарностью вспоминать всех, с кем работала на съемках «Звездных войн». Получив роль Рей, я была еще подростком, несовершеннолетней, со всеми комплексами. Эта работа помогла мне справиться с самым, как говорят, трудным возрастным периодом в жизни. Родители все время повторяют, как они гордятся мной. Уверены, что я справилась со своими комплексами. А я уверена, что не смогла бы сделать это, не окажись на съемках. Признаюсь, я написала каждому из тех, с кем работала на площадке, короткие письма с благодарностью.

— Каждому?

— Да, именно так. Буквально каждому. Там были такие слова: «Простите меня за то, как я вела себя раньше… Вы лучшие».

— Давайте вернемся к фильму. Откроете пару секретов? О чем девятый эпизод?

— Не хочу услышать в свой адрес тысячу проклятий. Поэтому воздержусь от того, чтобы рассказывать о содержании картины. Скажу только, что Рей находится на завершающем этапе своего долгого и опасного путешествия, которое начала, чтобы узнать, кем были ее родители, откуда она родом, почему обладает такими невероятными способностями.

— И мы узнаем ответы на эти вопросы?

— Да, зрители узнают обо всем вместе с Рей. И ответы могут быть для них неожиданными.

— То есть завершающий эпизод трех трилогий нас удивит?

— О да! Да пребудет с вами Сила!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кого увидят зрители в девятом эпизоде «Звездных войн» (фото)

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Pete Carroll/The Interview People)



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