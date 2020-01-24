24.14 / 24.41 26.59 / 27.05
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Попытаются сделать шоу в стиле «Сватов»: Порошенко пришел на допрос в ГБР (видео)

12:22 24 января 2020 202
Порошенко в ГБР
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 24 января, бывший президент Украины Петр Порошенко отправился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Сейчас я в ГБР, иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле „Сватов“ или „95 квартала“. Потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственной позиции», — написал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что полиция и ГБР должны соблюдать закон, а запрет допуска в помещение ГБР народным депутатам и семьям Небесной Сотни — это грубое нарушение.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Потап и Настя

«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

Телефон

Разговоры не помогут: как спастись от террора коллекторов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер