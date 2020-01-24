Украина

Попытаются сделать шоу в стиле «Сватов»: Порошенко пришел на допрос в ГБР (видео)

В пятницу, 24 января, бывший президент Украины Петр Порошенко отправился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Сейчас я в ГБР, иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле „Сватов“ или „95 квартала“. Потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственной позиции», — написал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что полиция и ГБР должны соблюдать закон, а запрет допуска в помещение ГБР народным депутатам и семьям Небесной Сотни — это грубое нарушение.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.

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