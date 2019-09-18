Украина

Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко в среду, 18 сентября, не явился на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее представители бюро утверждали, что никаких уголовных производств в отношении Порошенко не существует.

О неявке бывшего президента сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Порошенко не появился сегодня на допрос», — сказала Иванова журналистам.

Отметим, следующие допросы Петра Порошенко запланированы в ГБР на 27 сентября и 3 октября.

Поводом для вызова в ГБР, возможно, было дело о продаже завода «Кузня на Рыбальскому». Как сообщает УНН, накануне суд арестовал имущество и корпоративные права завода в рамках дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в бюро расследований. Бывший глава государства подчеркнул, что видит признаки утечки служебной информации из ГБР.

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