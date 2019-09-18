- 13:15 «Трудовые книжки должны уйти в историю»: Дубилет анонсировал революционные изменения
- 13:09 Доллар взлетит до 27: названы причины и сроки
- 13:07 Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР
- 13:05 Били лопатой по голове: подростки напали на пенсионера и снимали происходящее на видео (видео +18)
- 12:59 «Кто это?» София Ротару без макияжа удивила поклонников
- 12:57 "Разговоры закончились": Коломойский подаст в суд на Гонтареву
- 12:46 Наложили 14 швов: стало известно о состоянии Слончака после нападения
- 12:43 Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице
- 12:38 Почему украинцы доверяют популистам и как с этим бороться?
- 12:37 У Зеленского объяснили сокращение субсидий на коммуналку
- 12:30 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Александрия»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:25 Мышь грызла батон прямо в витрине магазина в Харькове: в сети показали видео
Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР
Пятый президент Украины Петр Порошенко в среду, 18 сентября, не явился на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее представители бюро утверждали, что никаких уголовных производств в отношении Порошенко не существует.
О неявке бывшего президента сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
«Порошенко не появился сегодня на допрос», — сказала Иванова журналистам.
Отметим, следующие допросы Петра Порошенко запланированы в ГБР на 27 сентября и 3 октября.
Поводом для вызова в ГБР, возможно, было дело о продаже завода «Кузня на Рыбальскому». Как сообщает УНН, накануне суд арестовал имущество и корпоративные права завода в рамках дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в бюро расследований. Бывший глава государства подчеркнул, что видит признаки утечки служебной информации из ГБР.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.