24.17 / 24.44 26.61 / 27.07
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Россиянка выпала с девятого этажа, полежала и пошла — в сеть попало видео

12:55 24 января 2020 486
Дом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа России выпала из окна девятого этажа. Она приземлилась в сугроб, полежала, а затем самостоятельно встала и пошла.

Как сообщает Gazeta.ru, девушка получила ранения средней степени тяжести и ее направили в больницу.

При этом, к удивлению врачей, обошлось без переломов. Падение смягчил не только сугроб, но и теплая верхняя одежда.

Видео падения попало в сеть.

Следственный комитет РФ сообщил, что по факту происшествия сейчас проводится проверка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отбивавшийся от пчелы майор космических войск России через суд оспорил выговор начальства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Потап и Настя

«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

Телефон

Разговоры не помогут: как спастись от террора коллекторов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер