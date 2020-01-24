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Россиянка выпала с девятого этажа, полежала и пошла — в сеть попало видео
Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа России выпала из окна девятого этажа. Она приземлилась в сугроб, полежала, а затем самостоятельно встала и пошла.
Как сообщает Gazeta.ru, девушка получила ранения средней степени тяжести и ее направили в больницу.
При этом, к удивлению врачей, обошлось без переломов. Падение смягчил не только сугроб, но и теплая верхняя одежда.
Видео падения попало в сеть.
Следственный комитет РФ сообщил, что по факту происшествия сейчас проводится проверка.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что отбивавшийся от пчелы майор космических войск России через суд оспорил выговор начальства.
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