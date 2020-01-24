Мир

Россиянка выпала с девятого этажа, полежала и пошла — в сеть попало видео

Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа России выпала из окна девятого этажа. Она приземлилась в сугроб, полежала, а затем самостоятельно встала и пошла.

Как сообщает Gazeta.ru, девушка получила ранения средней степени тяжести и ее направили в больницу.

При этом, к удивлению врачей, обошлось без переломов. Падение смягчил не только сугроб, но и теплая верхняя одежда.

Видео падения попало в сеть.

Следственный комитет РФ сообщил, что по факту происшествия сейчас проводится проверка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отбивавшийся от пчелы майор космических войск России через суд оспорил выговор начальства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter