Революции и скандалы: чем грозит Новый год в новолуние

Стиль жизни

Год Белой Металлической Крысы, приход которого мы праздновали в ночь с 31 декабря на 1 января, на этот раз действительно — и окончательно — вступает в свои права. О том, как его встречать, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Новый год по восточному календарю, который, как мы уже знаем, пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, начинается в ночь с 24 на 25 января, в 00:43 по киевскому времени в пятом градусе Водолея, — говорит Валентина. - За час до этого — в 23:41 по киевскому времени — в том же знаке Водолея начнется новолуние, с которым всегда совпадает китайский Новый год. В Китае его традиционно празднуют в течение двух недель.

— Почему китайский Новый год каждый раз начинается в разное время?

— Дело в том, что он привязан к лунному календарю и начинается на второе новолуние после зимнего солнцестояния, а оно каждый год приходится на другие лунные сутки. Нынешний китайский Новый год — это прежде всего прекрасный повод для того, чтобы загадывать желания, так как во время любого новолуния существует тенденция к материализации желаний, а в соединении с Новым годом по восточному календарю она усиливается многократно. Прибавьте к этому могущественный эгрегор — «ментальный конденсат», который образуется в результате мыслей и эмоций огромного количества людей, отмечающих этот Новый год, и станет понятно, что в такую ночь исполнится все, что вы задумаете. Кстати, в Китае свои пожелания — «Добра», «Счастья», «Благополучия» — традиционно пишут на лоскутах красной ткани, которые развешивают в домах. Говорят, все сбывается.

Наибольший шанс на осуществление будут иметь желания, связанные с романтической составляющей жизни. Этому будет способствовать тот факт, что год начинается с Венеры, которая на пару с Нептуном находится в знаке Рыб, что придает любовным отношениям много волшебства и сентиментальности. Те, кто захочет и «закажет» высшим силам чудо, с большой долей вероятности его получит, и сказка станет явью.

— Что еще можно сказать о желаниях, которые можно — и нужно — загадывать в это время?

— Об интересном аспекте, связанном с нынешним новолунием, а стало быть, и китайским Новым годом, говорит известный украинский астролог Ирина Звягина. Она считает, что в этот момент китайский и традиционный Новый год вступят, если можно так сказать, в конфликт. В новогоднюю ночь мы о многом мечтали и многое запланировали, теперь же — под влиянием самых разных, как небесных, так и жизненных обстоятельств, — нам придется свои планы и мечты скорректировать. Ничего страшного в этом нет. Возможно, новые замыслы будут куда более интересными и перспективными, чем прежние.

— Что принесет нам этот год?

— Начало года приходится также на напряженный квадрат Солнца, Луны и Урана, что в соединении с Венерой и Ураном в Рыбах говорит о множестве неожиданностей, которые нас ждут. В обществе будут господствовать революционные идеи и желание людей — уже в который раз! — при помощи бунтов и восстаний изменить обстоятельства к лучшему. Кстати, коснется это не только макро-, но и микроуровня. Мы будем склонны к революционным переменам и в личной жизни: стремление к разводам, новым бракам, переезд на новое место жительства и смена работы будут наблюдаться повсеместно. Мир в отношениях, в том числе и семейных, нарушит «рыбья» Венера: будучи в мечтах и иллюзиях, она войдет в противоречие с Марсом в знаке Стрельца, что станет причиной перманентных ссор и скандалов с битьем посуды, топаньем ногами и требованием свободы и независимости.

В профессиональной сфере дела будут идти неравномерно: в начале года — развиваться с трудом, еле-еле, как будто нам нужно время на раскачку. Зато потом, когда они войдут в свою колею, придется только успевать поворачиваться — события начнут продвигаться стремительно.

— На что еще нужно обязательно обратить внимание?

— Отдельного разговора заслуживает пятый градус Водолея, в котором произойдут китайский Новый год и новолуние. Как правило, это время расцвета любви и творчества. Но известные астрологи оценивали — и оценивают — его по-разному. Так, Николас Девор называл его «градусом смерти». А Дэн Радьяр — один из самых авторитетных астрологов ХХ века, считал, что все события, происходящие в этот период, продиктованы событиями и людьми из прошлого. Если это взять за основу, то можно сделать вывод: серьезную роль в настоящем будет играть прошлое — во всех возможных его видах. Необходимо максимально внимательно относиться к любым «приветам» оттуда: появлению в жизни людей, с которыми когда-то были знакомы, но жизнь по какой-то причине развела вас в разные стороны, возникновению ситуаций, которые уже когда-то случались с нами, а теперь вызывают ощущение дежа-вю, обнаружению документов — писем или договоров, получение которых по не зависящей от вас причине задержалось на несколько лет. Любой из таких случаев — сигнал о том, что жизнь вернет вас к проблеме, не «закрытой» в прошлом, что и рекомендуется сделать сейчас.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сулит год Белой Металлической Крысы знакам восточного гороскопа.

Также мы публиковали гороскоп на 2020 год для мутабельных, фиксированных и кардинальных знаков зодиака.



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