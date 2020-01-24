Внезапная смерть девочки в школе: стала известна причина трагедии на Полтавщине (видео)

Происшествия

В пятницу, 24 января, в селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области простились с 14-летней ученицей местного лицея, которая два дня назад внезапно умерла перед началом урока. Согласно результатам экспертизы, восьмиклассница Виктория Кононенко скончалась вследствие острой сердечной недостаточности.

Как рассказала «Суспільному. Полтава» подруга умершей Мариенна Слюсаренко, Вика по причине болезни только в октябре появилась на занятиях, говорила, что ей надо заменить сердечный клапан. И в тот трагический день она чувствовала себя плохо. После первого урока немного прошлась и села за парту. Во время большого перерыва между третьим и четвертым уроками подошла к Мариенне, обняла. Прозвенел звонок, и девочки разошлись на уроки. Вика подошла к своей парте в кабинете украинского языка и литературы и в этот момент потеряла сознание.

Заместитель директора лицея Наталья Пелипенко сообщила, что до приезда двух «скорых» из Кременчуга медсестра учебного заведения оказывала ученице первую медицинскую помощь. Увы, Виктория умерла на руках у врачей.

В селе говорят, что многодетная семья Кононенко, в которой есть еще трое старших ребят, живет скромно. И мать, чтобы собрать деньги на предстоящую операцию, вынуждена была ездить на заработки в Киев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти девятиклассницы в Ровно. Школьнице стало плохо во время урока, она умерла в машине скорой помощи. Полиции занялась расследованием странных обстоятельств смерти девочки.

А в Крыму прямо на уроке в школе от сердечной недостаточности скончался ученик 10-го класса.

Напомним, ранее на горячей линии «ФАКТОВ» врач-кардиолог Института им. Амосова рассказала, как распознать симптомы тяжелых заболеваний сердца, и посоветовала эффективные методы профилактики.

Фото и видео: «Суспільне. Полтава»

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