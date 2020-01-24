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Политика

СМИ рассказали, кто приостановил процесс экстрадиции Фирташа в США

16:09 24 января 2020 279
Четверо мужчин
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Издание The Washington Post провело расследование и предположило, почему процесс экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США был прерван. Причиной называют вмешательство Дмитрия Торнера, пишет «Апостроф».

По информации издания, несмотря на то, что адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джулиани отрицает факт встречи с Дмитрием Торнером в Париже весной 2019 года, у прессы есть ряд фотографий-доказательств.

Так, весной 2019 года, Джулиани обратился к Дмитрию Фирташу за помощью. Коммуникацию с представителем Трампа якобы налаживал Дмитрий Торнер, с которым, по мнению журналистов, Джулиани провел две встречи.

В то же время бывший украинский генпрокурор Шокин на встрече с Джулиани заявил, что Байден спланировал арест Фирташа, чтобы тот «не вмешивался в политику США». Шокин также заявил, что вице-президент США Байден «инициировал его отставку» с поста главы ГПУ в 2016 году, поскольку «он достиг немалого прогресса в расследовании по компании «Бурисма», вице-президентом которой был Хантер Байден.

Свои показания Шокин подтвердил в суде под присягой, позже ряд украинских и американских официальных лиц подтвердили его сведения. После этого австрийский суд приостановил экстрадицию Фирташа.

В материале подчеркивается, что в США против Фирташа возбужденно дело за подкуп индийских чиновников якобы за получение лицензии на добычу титана, предназначенного для продажи американской компании. Кроме того, бизнесмену приписывают связи с представителями российской организованной преступности.

По словам Виктории Тоенсинг, адвоката Фирташа, Министерство юстиции США не предоставило никаких доказательств в поддержку обвинения. В августе 2010 Тоенсинг провела встречу с генеральным прокурором США Уильямом П. Барром, на которой предоставила доказательства о несправедливом преследовании Фирташа Министерством юстиции и назвала его арест в 2014 году политическим преследованием со стороны США.

«Поэтому, собственно, его экстрадиция невозможна априори, а сфабрикованное дело разваливается», — отметили американские журналисты.

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