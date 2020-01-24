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Мир

ООН опасается вспышки чумы из-за невиданного нашествия саранчи в Африке (фото, видео)

16:27 24 января 2020 118
саранча
Инф. «ФАКТОВ»

Страны восточной Африки — Эфиопия, Кения и Сомали — страдают от крупнейшего за последние четверть века нашествия пустынной саранчи.

Как пишет CNN, в регионе с населением более 19 млн человек появилась угроза голода. Есть опасения, что жизненно важные культуры, такие как кофе и чай, могут быть уничтожены полностью.

В частности, в Кении нашествие саранчи стало худшим за последние 70 лет. Правительство страны выделило 5 млн долларов на борьбу с насекомыми и предотвращение их распространения.

Нашествия пустынной саранчи в этом регионе носят нерегулярный характер, последнее произошло в 2007 году, но оно было в гораздо меньших масштабах.

Погодные и климатические условия в 2019 году, в том числе проливные дожди в период с октября по декабрь, предположительно способствовали распространению насекомых.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, это может спровоцировать заболевание чумой. Рои пустынной саранчи могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени, преодолевая 150 километров или более в день. Для прекращения распространения роев ежедневно проводится воздушное распыление пестицидов.

Напомним, летом 2019 года жители оккупированного Донбасса жаловались на засилье саранчи и других насекомых, который уничтожают урожай на полях.

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