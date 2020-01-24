Мир

В Германии расстреляли шесть человек: полиция рассказала детали

В пятницу, 24 января, в немецком городке Рот-ам-Зее (земля Баден-Вюртемберг) вооруженный мужчина открыл стрельбу, погибли шесть человек. Ранее в немецком Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) двое неизвестных открыли стрельбу возле еврейского кладбища и синагоги.

Выстрелы прозвучали около 12:45 в гостевом доме Deutscher Kaiser.

Как пишет газета Bild, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

Стрелявший — гражданин Германии 1983 года рождения. Его задержала полиция.

Жертвы нападения — члены одной семьи, к которой принадлежал и стрелок.

Жертвами оказались шесть человек: трое мужчин в возрасте 36, 59 и 69 лет, трое женщин (36, 56 и 62 лет). Среди убитых — родители подозреваемого стрелка.

В результате стрельбы два человека пострадали, за жизнь одного из них борются врачи. Еще двое подростков в возрасте 12 и 14 лет подверглись угрозе со стороны нападающего.

Глава полиции города Ален Райнер Меллер уточнил, что орудие преступления — полуавтоматическое огнестрельное оружие.

В операции задержания преступника участвовали около 100 сотрудников правоохранительных органов. Представитель полиции также рассказал, что подозреваемый не дает показаний бе адвоката. Следователи исходят из того, что предполагаемый преступник имел личные счеты с жертвами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе на Лубянке в Москве, в результате которой были погибшие и раненые. Из-за того, что видео инцидента попало в сеть, из центрального аппарата ФСБ уволили 16 сотрудников.

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