- 20:02 В России силовики, привлеченные к разгону акций протеста, будут получать двойные оклады
- 19:52 От ЕС требуют наказать Азербайджан за недопуск в страну представителя МВД Украины: что произошло
- 19:46 Из-за неизвестного "минера" в Киеве закрыты центральные станции метро
- 19:43 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафет на этапе Кубка мира
- 19:35 Знаки судьбы: как правильно их читать
- 19:33 В Германии расстреляли шесть человек: полиция рассказала детали
- 19:28 Под Одессой загорелся автобус с бойцами Нацгвардии
- 19:23 «Динамо» на последней минуте проиграло «Хайдуку» на сборе в Турции
- 19:18 Выступление Гены Букина в Украине отменили из-за Крыма: что произошло
- 19:15 Водитель автобуса, в котором погибла звезда «Дизель шоу» Марина Поплавская, получил условный срок
- 19:11 "Ох и дала жару": известный волонтер показала фото после операции
- 19:09 Кот отправится в путешествие своей мечты, а Змея приумножит доходы: восточный гороскоп на 2020 год
В Германии расстреляли шесть человек: полиция рассказала детали
В пятницу, 24 января, в немецком городке Рот-ам-Зее (земля Баден-Вюртемберг) вооруженный мужчина открыл стрельбу, погибли шесть человек. Ранее в немецком Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) двое неизвестных открыли стрельбу возле еврейского кладбища и синагоги.
Выстрелы прозвучали около 12:45 в гостевом доме Deutscher Kaiser.
Как пишет газета Bild, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.
Стрелявший — гражданин Германии 1983 года рождения. Его задержала полиция.
Жертвы нападения — члены одной семьи, к которой принадлежал и стрелок.
Жертвами оказались шесть человек: трое мужчин в возрасте 36, 59 и 69 лет, трое женщин (36, 56 и 62 лет). Среди убитых — родители подозреваемого стрелка.
В результате стрельбы два человека пострадали, за жизнь одного из них борются врачи. Еще двое подростков в возрасте 12 и 14 лет подверглись угрозе со стороны нападающего.
Глава полиции города Ален Райнер Меллер уточнил, что орудие преступления — полуавтоматическое огнестрельное оружие.
В операции задержания преступника участвовали около 100 сотрудников правоохранительных органов. Представитель полиции также рассказал, что подозреваемый не дает показаний бе адвоката. Следователи исходят из того, что предполагаемый преступник имел личные счеты с жертвами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе на Лубянке в Москве, в результате которой были погибшие и раненые. Из-за того, что видео инцидента попало в сеть, из центрального аппарата ФСБ уволили 16 сотрудников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!