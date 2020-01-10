Стрельба на Лубянке: в ФСБ «полетели головы»

Мир

Из центрального аппарата ФСБ уволили 16 сотрудников, причастных к съемке стрельбы на Лубянке, которая произошла 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает российское издание РБК.

В то же время российский ресурс Znak информирует о пяти уволенных. «Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сообщил изданию источник в силовых органах.

По информации сайта Meduza, претензия к оперативникам состояла в том, что они использовали личные смартфоны внутри здания ФСБ, а гаджеты должны быть выключены на входе.

Ранее сообщалось, что в деле о стрельбе на Лубянке в РФ продолжают пытаться раскрутить украинский след.

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