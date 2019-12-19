Мир

В центре Москвы развернулись настоящие боевые действия, есть убитые и раненые (видео)

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Напомним, несколько дней назад в российском Благовещенске студент колледжа расстрелял однокурсников.

Как сообщает Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», были слышны автоматные очереди.

По предварительным данным, в перестрелке возле здания ФСБ на Лубянке погиб сотрудник ГИБДД. Он скончался в машине скорой помощи.

Как сообщает «Лентач», по одним данным погибли трое сотрудников ФСБ. По другим, нападавших было трое. Сейчас один из них отстреливается.

Неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь.

В городе введен план «Сирена».

Позже Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что нападавших на Лубянке было трое, двое из них убиты.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Из троих нападавших, двое убиты, один выбежал на улицу и продолжает отстреливаться.

Как сообщали «ФАКТЫ», месяц назад в Санкт-Петербурге профессор университета сначала застрелил, а потом расчленил свою любовницу- аспирантку вуза.

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