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В центре Москвы развернулись настоящие боевые действия, есть убитые и раненые (видео)
В Москве возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Напомним, несколько дней назад в российском Благовещенске студент колледжа расстрелял однокурсников.
Как сообщает Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», были слышны автоматные очереди.
По предварительным данным, в перестрелке возле здания ФСБ на Лубянке погиб сотрудник ГИБДД. Он скончался в машине скорой помощи.
Как сообщает «Лентач», по одним данным погибли трое сотрудников ФСБ. По другим, нападавших было трое. Сейчас один из них отстреливается.
Неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь.
В городе введен план «Сирена».
Позже Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что нападавших на Лубянке было трое, двое из них убиты.
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Из троих нападавших, двое убиты, один выбежал на улицу и продолжает отстреливаться.
Как сообщали «ФАКТЫ», месяц назад в Санкт-Петербурге профессор университета сначала застрелил, а потом расчленил свою любовницу- аспирантку вуза.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.