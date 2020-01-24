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Спорт

Чемпион мира по автогонкам сорвался с обрыва на скорости 185 км/ч: жуткое видео

20:36 24 января 2020 494
Отт Тянак
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео, как действующий чемпион мира по классическому ралли эстонский гонщик Отт Тянак 24 января попал в аварию на четвертом спецучастке ралли Монте-Карло.

32-летний эстонец шел по трассе четвертым с 10-секундным отставанием от бывшего напарника Эльфина Эванса. Внезапно автомобиль потерял управление и на скорости 185 км/ч улетел с обрыва в лес. Ударившись о землю и несколько раз перевернувшись в воздухе, автомобиль под ужасные крики очевидцев застыл в кювете.

К счастью, гонщик и его штурман Мартин Ярвеойя остались целы и невредимы, и смогли покинуть авто без посторонней помощи. Хотя сам автомобиль получил серьезные повреждения. Парни точно родились в рубашке! Правда, позже эстонский экипаж, от греха подальше, все же отправили в больницу для прохождения медобследования.

Автомобиль чемпиона мира после аварии

Отт Тянак (справа) и его штурман Мартин Орвеойя

Отметим, что на счету 32-летнего Тянака 12 побед в гонках чемпионата мира по ралли. Шесть из них он одержал в чемпионском для себя сезоне-2019, когда выступал за команду «Тойота».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голландский мотогонщик Стравер умер после аварии на «Дакаре».

Фото Hyundai Motosporth

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