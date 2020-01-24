Стало известно, куда в Киеве будут отправлять больных с подозрением на коронавирус

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С целью не допустить проникновения «китайского» коронавируса на территорию Украины, эпидемиологи будут оценивать состояние здоровья пассажиров самолетов, прибывающих в нашу страну.
Людей, у которых заподозрят заболевание, будут направлять в Александровскую больницу в Киеве. Об этом на брифинге по мерам профилактики распространения коронавируса сказал гендиректор Центра охраны здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин.
Для этого медики работают в тесном контакте со службами аэропорта.
Он также сообщил, что во время эвакуации больного с борта самолета медики будут оснащены специальными защитными средствами.
При подозрении на наличие заболевания в больнице будут проведены лабораторные анализы на наличие стандартных острых респираторных инфекций, и если результаты не подтвердятся, эта проба будет направляться в ЦОЗ.
По словам Кузина, подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена Всемирной организацией здоровья (ВОЗ).
Как сообщила министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая, Министерство здравоохранения уже утвердило приказ о мерах по недопущению занесения и распространения на территории Украины коронавируса.
По словам Скалецкой, в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Два из них не подтвердились.
«К населению просьба: принимать обычные меры при любых эпидемиологических ситуациях: мыть руки, обращаться к врачу при любых признаках, чтобы врач устанавливал диагноз и назначал необходимое лечение», — отметила министр.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как проявляется смертельный «китайский» коронавирус и дали советы по профилактике нового опасного возбудителя, вызывающего тяжелую пневмонию.
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