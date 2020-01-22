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Температура и кашель: как проявляется смертельный китайский коронавирус
Новый «китайский» коронавирус, вызывающий пневманию, быстро распространяется. Специфического лечения, как и вакцин от него, нет.
Болезнь начинается, как и большинство ОРВИ, с высокой температуры и кашля, который быстро перерастает в пневмонию. Рентген грудной клетки показывает инфильтраты (скопления посторонних веществ) в легких. Приступы кашля часто настолько сильные, что доходят до удушья.
По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца профессора Ольги Голубовской, вирус принадлежит к группе коронавирусов, которые были впервые выделены в 1965 году.
Опасность коронавирусов в том, что в начале заболевания возникают симптомы, характерные для многих инфекционных болезней, а это затрудняет своевременную диагностику.
Все заболевания, вызываемые коронавирусами, сопровождаются высокой летальностью — от 30 до 60 процентов.
Напомним, в Китае на сегодняшний день уже зафиксировали 9 смертей от пневмании, вызванной коронавирусом. Кроме Китая, случаи заражения зарегистрированы в Японии, Таиланде, Южной Корее и США.
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