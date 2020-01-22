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Смертельный коронавирус: как обезопасить себя от заражения
Эксперты Всемирной организации здравоохранения дали советы по профилактике нового опасного коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, который начал свое распространение из Китая.
Прежде всего, в организации рекомендуют стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, более тщательно и длительно готовить мясные и рыбные блюда.
Напомним, по информации ВОЗ, основная вспышка заражения новым вирусом произошла в китайском городе Ухань. Заболели около 200 человек, в основном те, кто работал или посещал рыбацкий рынок. А 7 января китайские медики выделили у заболевших неизвестный вирус, который передается от человека человеку.
В последние дни случаи заражения зарегистрированы и в других городах Китая, а также в Японии, Таиланде и Южной Корее.
На данный момент в Китае зафиксировано уже 9 смертей от опасного вируса.
Как сообщали «ФАКТЫ», вирус уже добрался и до США. В Гонконге, Сингапуре и США введены повышенные меры предосторожности в аэропортах.
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