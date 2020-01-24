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В Европе зафиксированы первые случаи заболевания китайским коронавирусом
Два случая заболевания новым типом коронавируса, распространяющегося по миру из Китая, впервые зафиксированы во Франции: один в пригороде Парижа, второй — в Бордо. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
О том, что в США заболел страшным коронавирусом второй человек, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.
Заболела 60-летняя женщина, которая 13 января вернулась из Уханя. Ее поместили в клинику в Чикаго. У больной подтвержден вирус 2019-nCoV.
Между тем, из Китая пришли оптимистичные новости. По информации China Daily, в Китае 36 человек вылечили от коронавируса 2019-nCoV, от которого умерло уже 26 человек.
Первой удалось вылечить 56-летнюю женщину из Уханя в городской больнице Шанхая. Борьба с болезнью заняла у медиков из Шанхая чуть больше недели. Исследования показали, что воспалительный процесс прошел, а тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Женщину дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.
Сейчас 36 пациентов, больных пневмонией, инфицированных коронавирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.
О симптомах коронавируса и его профилактике читайте в материале «ФАКТОВ».
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