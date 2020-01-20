Смертельно опасный коронавирус вырвался за пределы Китая, ВОЗ созывает экстренное совещание

Здоровье и медицина

Неизвестный коронавирус привел к гибели уже третьего человека в Китае, также первая смерть инфицированного подтверждена в Южной Корее. Об этом объявили в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний. Напомним, в Украине медики предупредили об опасном вирусе гриппа, который за два дня способен вызвать тяжелую пневмонию.

Заболела 35-летняя женщина, которая приехала из китайского города Ухань. Ей стало плохо в аэропорту Инчхон. Пациентку госпитализировали в местную больницу и изолировали, однако все усилия медиков по ее спасению оказались тщетными.

Стремительное распространение вируса (только за выходные количество инфицированных возросло втрое) заставило Всемирную организацию здравоохранения созвать экстренное совещание. Оно пройдет в среду, 22 января.

На фоне роста количества инфицированных аэропорты в Азии и США решили ввести дополнительные меры контроля — отслеживают пассажиров с признаками заболевания. Особое внимание уделяется прибывшим из китайского Уханя.

По данным ВООЗ, новая А-типичная пневмония похожа на простуду, но очень быстро поражает легкие и другие органы. Украинские медики советуют путешественникам быть осмотрительными и в случае возникновения симптомов сразу обращаться за медицинской помощью.

Напомним, ранее стало известно о массовой заболеваемости вирусной пневмонией в Тернополе.

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