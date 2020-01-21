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Новый “китайский” коронавирус уже добрался до США

21:55 21 января 2020 85
вирус
Инф. «ФАКТОВ»

В штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированного в Китае. Об этом сообщает издание The New York Times.

Пациента, который ранее ездил в китайский город Ухань, госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе. В понедельник, 20 января, подтвердили, что заболевание вызвал новый коронавирус.

Вспышку в Китае связывают с рынком морепродуктов в Ухане, поскольку, по официальным данным, все инфицированные или жили в Ухане, или посещали его.

Эпидемия коронавируса в Китае уже привела к смерти по крайней мере шести человек.

Кроме Китая, случаи заражения новым вирусом были подтверждены также в Таиланде, Японии и Южной Корее.

В среду, 22 января, эксперты Всемирной организации здоровья соберутся на экстренное заседание, где будут решать, может ли новый тип коронавируса представлять угрозу для международной безопасности.

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