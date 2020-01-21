- 22:12 В Кривом Роге задержали осквернителя памятника жертвам Холокоста
- 21:55 Новый “китайский” коронавирус уже добрался до США
- 21:36 "Game over": в Украине закрывается еще одна известная газета
- 20:57 Улица Соловьяненко, площадь Набоки и сквер Магомаева: в Киеве затевают масштабное переименование (список)
- 20:43 В Одессе обезвредили банду «обнимальщиков», гастролировавших по всей Украине
- 20:31 Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете
- 20:12 Знакомые все лица: Лавров, Шойгу и другие силовики сохранили посты в новом правительстве России
- 20:09 В Никополе неизвестный средь бела дня нападал на детей возле школ: опубликовано видео
- 20:03 Памела Андерсон неожиданно вышла замуж
- 19:48 Под Киевом задержали вооруженную банду
- 19:48 Переплюнули Сталина: эксперты всполошились из-за попытки ввести в Украине цензуру
- 19:38 Наступил знак Водолея: кто эти люди и чего им ожидать
Новый “китайский” коронавирус уже добрался до США
В штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированного в Китае. Об этом сообщает издание The New York Times.
Пациента, который ранее ездил в китайский город Ухань, госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе. В понедельник, 20 января, подтвердили, что заболевание вызвал новый коронавирус.
Вспышку в Китае связывают с рынком морепродуктов в Ухане, поскольку, по официальным данным, все инфицированные или жили в Ухане, или посещали его.
Эпидемия коронавируса в Китае уже привела к смерти по крайней мере шести человек.
Кроме Китая, случаи заражения новым вирусом были подтверждены также в Таиланде, Японии и Южной Корее.
В среду, 22 января, эксперты Всемирной организации здоровья соберутся на экстренное заседание, где будут решать, может ли новый тип коронавируса представлять угрозу для международной безопасности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.