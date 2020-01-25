Мир

В РФ разразился новый скандал, связанный с педагогическими кадрами: в отличие от учительницы истории, которая шутила на тему секса с учащимися, теперь его героиней стала преподаватель информатики из Самарской области по имени Ксения, увлекающаяся восточными танцами.

Споры в одной из деревень Шигонского района разгорелись после того, как в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено яркое выступление танцовщицы в ночном клубе.

Казалось бы, ничего необычного: таких красоток, умеющих красиво двигаться, много и в крупных городах, и в райцентрах. Но в этой танцовщице жители одного из сел узнали учительницу информатики местной школы, пишет КП.

«Танцуешь ты восточные танцы так занимайся этим как искусством, как творчеством зачем так вот делать-то и всё это при том, что она Учитель!» — возмутились хейтеры.

Танцы на видео попали и в самом деле достаточно откровенные. Но выступление происходило в ночном клубе, в недетское время. И стоит отметить, что в сеть его выложила не сама учительница, которая делится видеозаписями своих номеров, но красиво оформляет видео, рекламируя свои выступления.

«Эта запись была сделана в декабре, на открытии клуба. Там было три программы, но выбрали не самый удачный ракурс, не самое красивое видео. Его выложила в сеть девушка, видимо она приревновала меня. Я просила убрать запись, но она только прислала улыбающийся смайлик. Мне ни за что не стыдно, я никогда не танцевала в родном селе, никогда ничем подобным не занималась в школе. Но и отказываться от подработки я не могла — мне тоже нужно на что-то жить. При этом в школе я всегда была в официальной одежде, со своей работой справлялась. У меня три высших образования, я уверена, что детям была только польза от моих уроков», — рассказала Ксения журналисту.

Ксения, известная под псевдонимом Джавхара, занимается восточными танцами уже больше десяти лет и делает это профессионально. Она проходила обучение у ведущих педагогов России и зарубежья, исполняет танцы с саблями и змеями, вейерами и горящими свечами на голове. А вот в школу женщина устроилась всего полгода назад, и вовсе не за деньгами. По ее словам и родители, и руководство знает о ее хобби — в селе она известная артистка и никто ее танцами раньше не упрекал.

Кроме того, по словам Семеновой, руководство школы знало о том, что она подрабатывает танцовщицей. Она утверждает, что в школу одевается в соответствии с дресс-кодом. По словам Семеновой, доступ к ее рабочим аккаунтам в сети для учеников закрыт. Женщина не знает, кто и зачем выложил ролик с эротическим танцем из клуба в сеть.

«А ведь работа учителя — тяжкий труд, куча бумажной работы и нервов. По поводу танцев: я же не перед учениками танцую. Даже в нашем селе никогда не выступала», — утверждает бывшая сельская учительница, танцовщица под псевдонимом Джавхара.

В разговоре с «Комсомольской правдой» Семенова заявила, что имеет три высших образования. «Я уверена, что детям была только польза от моих уроков», — отметила она.

Интересно, что и среди тех, кто обсуждает горячие танцы Джавхары в социальных сетях очень многие встают на ее сторону.

«Ксения без школы проживет, а вот кто будет детям преподавать информатику на хорошем, качественном уровне — это большой вопрос. У нас что, в село так много учителей стремятся переехать? Так я вас расстрою, это не так. Я уверена, что это видео выложил на всеобщее обозрение кто-то, кто позавидовал Ксении. И это человека не красит», — поделилась своим мнением с журналистом КП-Самара жительница Шигонского района Татьяна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте прошлого года учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уйти из школы после того, как она опубликовала фотографии в купальнике. Летом 2018 года уволиться пришлось омскому педагогу Виктории Поповой после обнаруженных в интернете откровенных фотографий.

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