Шутила на тему секса со старшеклассниками: учительницу истории уволили за "аморалку"

Мир

В российском городе Санкт-Петербург, где недавно разыгралась трагедия с убийством аспирантки, учительницу истории и естествознания из школы № 579 Любовь Фролову уволили из-за жалоб родителей, которые увидели ее страницу в Twitter.

Об этом пишет МК.

Причиной увольнения стало то, что в своем блоге педагог с ником Владычица Пивная откровенничает про личную жизнь, как употребляет алкоголь в свободное от преподавания время и — страшно подумать — шутит на тему секса со старшеклассниками!

Вела Фролова свой блог под псевдонимом с 2013 года, и он ни в коей мере не предназначался для взглядов учителей и родителей. В аккаунте делилась интимными признаниями о своей личной жизни. Однако в один прекрасный день кто-то из родителей увидел ее страницу.

«Начнем с того, что шок вызвал сам ник — Владычица Пивная. И правда, чему хорошему учитель с таким ником сможет научить детей? Но больше всего покоробили высказывания учительницы о желании… заниматься сексом», — пишет автор статьи.

Сама же Любовь Фролова, которая мечтала о работе учителя с детства, написала после инцидента: «Сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой Твиттер. Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым — это равно «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик».

Впрочем, потеря работы ее все же расстроила: «Дети натурально начали рыдать… Сама держалась до последнего и рыдала уже сидя в такси». Педагог не винит школу и называет администрацию «хорошими людьми».

Старшеклассники же возмущены, что их любимого педагога изгнали из школы. Они считают, что нельзя увольнять учителей, отличающихся свободомыслием. 22 ноября часть ребят пришли на занятия в школу в черной одежде, выразив тем самым свой протест.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», учительницу из российского Барнаула уволили только за то, что она выложила свои фото в спортивном купальнике возле проруби, обвинив ее в эротической съемке. Также напомним, что в России в городе Кемерово преподавательницу одного из техникумов перепутали с порноактрисой, из-за чего она была вынуждена уволиться.

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