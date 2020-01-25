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Похоже, в России берут пример со своего президента во всем, в том числе и в хоккее: после падения Путина в одном из матчей главным принципом тренировок будущих хоккеистов стало научить не «забить», а «избить» игроков противника, чтобы не допустить падения.

Такой вывод можно сделать из показательного случая, который произошел на днях и одной из детских российских хоккейных школ: родители нескольких ребятишек пожаловались руководству на тренера Игоря Николаева, который проявлял излишнюю жестокость к своим подопечным, применяя к ним рукоприкладство (вернее, «клюшкоприкладство»).

По словам мам и пап, дети дома жаловались, что Игорь Юрьевич кричит на них, хватает за форму и швыряет на лед после неудавшихся упражнений, пишет сайт Allhockey.ru.

Когда руководство детской спортшколы подняло видеозаписи с камер наблюдения, все описанное подтвердилось. Николаев не только толкал и хватал детей, но и некоторым стучал клюшкой по хоккейному шлему. Таким образом, специалист воспитывал своих подопечных, которым было всего 9 лет.

После случившейся шумихи тренера отстранили от работы.

При этом в хоккейном клубе факт инцидента отрицать не стали.

«Поступило обращение родителей команды 2010 г. р., клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей, — рассказали в ХК «Авангард».

Как выяснилось в школу «Авангард» Николаев пришел совсем недавно. Здесь он проработал всего три месяца. Раньше же он занимался с детьми в Новокузнецке. Правда, там он тренировал ребят значительно старше — 2002−2003. Можно только представить, в каком стиле проводились тренировки там.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что даже несмотря на жестокие «методы воспитания» в российском хоккее, молодежная сборная этой страны уступила в финала ЧМ канадцам, которых наверняка воспитывают на тренировках совершенно по-другому.

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