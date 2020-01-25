Коронавирус наступает: в Ухане зафиксирована первая смерть медика, боровшегося с заболеванием

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Обнаруженный в Поднебесной новый коронавирус не только стремительно распространяется по другим странам, но и наносит все более ощутимые удары в самом Китае.
Так, в субботу от пневмонии нового типа умер глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) Лян Удун.
Медику было 62 года, пишет портал Sina.
Также издание отмечает, что, согласно последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае умер 41 человек. к числе 26 погибших, о которых сообщалось ранее, добавилось еще 15 человек, умерших в провинции Хубэй.
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При этом число инфицированных увеличилось до 1287.
В тесном контакте с заболевшими находились 13 967 человек, они находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая. Так, в Украине трех человек проверили по подозрению на коронавирус.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 24 января, на уровне Министерства здравоохранения Украины создан оперативный штаб, что связано с угрозой распространения коронавируса из Китая. Также будет проведено координационное совещание между таможенниками, пограничниками и органами санитарно-эпидемиологического надзора, целью которого станет выработка мер по предотвращению распространения вируса в Украине.
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