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Вспышка коронавируса: в Украине создали оперативный штаб
В пятницу, 24 января, на уровне Министерства здравоохранения создан оперативный штаб, что связано с угрозой распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщило hromadske.
«На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
Также он отметил, что будет проведено координационное совещание между таможенниками, пограничниками и органами санитарно-эпидемиологического надзора, целью которого станет выработка мер по предотвращению распространения вируса в Украине.
Ранее сообщалось, что существует вероятность передачи коронавируса через посылки.
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