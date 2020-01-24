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Здоровье и медицина

Вспышка коронавируса: в Украине создали оперативный штаб

15:03 24 января 2020 483
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 24 января, на уровне Министерства здравоохранения создан оперативный штаб, что связано с угрозой распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщило hromadske.

«На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Также он отметил, что будет проведено координационное совещание между таможенниками, пограничниками и органами санитарно-эпидемиологического надзора, целью которого станет выработка мер по предотвращению распространения вируса в Украине.

Ранее сообщалось, что существует вероятность передачи коронавируса через посылки.

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