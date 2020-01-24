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Здоровье и медицина

«Остановить невозможно»: специалист рассказал, в чем опасность «китайского» коронавируса

15:31 24 января 2020 271
китайский коронавирус
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Новый коронавирус, обнаруженный в Китае, стремительно распространяется по другим странам — заболевшие выявлены в Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме. А в самом Китае срочно строится новая больница, которая должна открыться 3 февраля.

— Новый коронавирус передается от человека к человеку, и остановить его распространение пока невозможно, — прокомментировала ситуацию специально для «ФАКТОВ» вирусолог, заведующая отделом вирусных и других респираторных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко. — Пока есть чувствительные организмы, у которых нет иммунитета, эпидемический процесс ускоряется в геометрической прогрессии.

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По словам Аллы Мироненко, пока точно никто не знает, откуда взялся опасный вирус. Идут исследования. Под подозрением змеи, летучие мыши, другие животные. Специфического лечения против нового вируса нет. Чтобы проверить, как работают другие противовирусные препараты, нужно время, как и для изготовления, испытания и производства вакцины.

— Летальность при заражении новым вирусом, можно сказать, сравнительно низкая, — подчеркивает Алла Мироненко. — Если сравнивать с другими коронавирусами, то SARC, впервые обнаруженный в Китае, забрал около 1000 жизней, а при заражении ближневосточным MERSом смертность достигала 30 процентов. Вполне вероятно, что новый вирус со временем может превратиться в обычный респираторный. Но поскольку у новичка довольно длительный инкубационный период, не уверена, что его распространение удастся быстро локализовать.

Напомним, в пятницу, 24 января, в связи с угрозой распространения коронавируса из Китая на уровне Министерства здравоохранения создан оперативный штаб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что существует вероятность передачи коронавируса через посылки.

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