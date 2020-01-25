Украина

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционными положения пенсионного законодательства, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для людей, занятых на вредных производствах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Представление в КСУ направили 49 народных депутатов. Они обжаловали отдельные положения закона № 213 от марта 2015 года.

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах закона № 213.

Принимая такое решение, КСУ исходил из того, что люди, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую ​​работу из-за возможности получения отдельных льгот, ожидали, что у них есть право выхода на пенсию раньше.

После внесения изменений законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Конституционный Суд Украины расценил это как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, в Украине продолжается пенсионная реформа по увеличению пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Ее запустили в 2011 году — каждый год возраст для выхода женщин на пенсию увеличивался на полгода. В 2021 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Кроме того, с 2018 года начала работать реформа по увеличению обязательного страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Закончится эта реформа в 2028 году. В Минсоцполитики уже посчитали, что к этому времени в Украине половина людей пенсионного возраста не смогут оформить выплаты вовремя.

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