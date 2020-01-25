- 08:36 Сурков уходит из Кремля из-за Украины: что об этом известно
- 08:21 Повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях: Конституционный суд принял решение
- 08:15 Меган Маркл займется политикой и хочет стать президентом США
- 07:53 Мощное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших значительно увеличилось
- 07:52 Сигаретный дым повреждает сосуды и может вызвать инсульт: как избежать сосудистой катастрофы
- 07:40 13-летняя школьница забеременела от отчима: детали шокирующего происшествия под Ровно
- 07:18 Совсем не январская погода: синоптики уточнили прогноз на выходные
- 06:55 "Злой рок": стало известно, как жизнь Анастасии Заворотнюк оказалась на волоске
- 06:35 Не смог устоять: Киркоров трогательно пригласил Софию Ротару на медленный танец
- 05:59 Коронавирус наступает: в Ухане зафиксирована первая смерть медика, боровшегося с заболеванием
- 05:52 Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки
- 05:38 "Играют настоящие мужчины"? В РФ тренер бил мальчиков-хоккеистов клюшкой по голове (скандальное видео)
Повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях: Конституционный суд принял решение
Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционными положения пенсионного законодательства, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для людей, занятых на вредных производствах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.
Представление в КСУ направили 49 народных депутатов. Они обжаловали отдельные положения закона № 213 от марта 2015 года.
Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах закона № 213.
Принимая такое решение, КСУ исходил из того, что люди, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, ожидали, что у них есть право выхода на пенсию раньше.
После внесения изменений законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Конституционный Суд Украины расценил это как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии.
Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.
Напомним, в Украине продолжается пенсионная реформа по увеличению пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Ее запустили в 2011 году — каждый год возраст для выхода женщин на пенсию увеличивался на полгода. В 2021 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Кроме того, с 2018 года начала работать реформа по увеличению обязательного страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Закончится эта реформа в 2028 году. В Минсоцполитики уже посчитали, что к этому времени в Украине половина людей пенсионного возраста не смогут оформить выплаты вовремя.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!