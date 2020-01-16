Пенсионный возраст для женщин увеличен на полгода, — ПФУ

Украина

В Украине продолжается пенсионная реформа, которой предусмотрено как увеличение размера пенсий для определенных категорий пожилых людей, так и изменение порядка выхода граждан на заслуженный отдых после достижения ими определенного возраста.

В частности, с апреля текущего года повышается пенсионный возраст для украинок — они смогут выходить на заслуженный отдых только по достижении возраста 59,5 лет. Через год планируется новое повышение, еще на полгода.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда Украины.

«Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет», — напомнили в Фонде

К примеру, теперь украинки, рожденные в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,9 лет. Те же, кто родился после 1 апреля 1961 года, будут выходить на пенсию в 60 лет.

При этом уточняется, что для назначения пенсии необходимо наличие не менее 27 лет рабочего стажа. С каждым годом этот показатель будет расти, вплоть до 35 лет в 2028 году.

С 1 января 2028 года пенсию будут назначать всем, независимо от возраста. Но только в том случае, если у человека будет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 января Верховный суд постановил, что Кабинет министров не сможет отменить доплаты к пенсии, определенные законом.

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